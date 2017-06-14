Тиллерсон: Союзники США просят улучшить отношения с Россией

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Вашингтон, 14 июня. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что все зарубежные союзники и партнеры Вашингтона просят Соединенные Штаты нормализовать отношения с Россией.

Глава Госдепа подчеркнул, что данную просьбу он слышит регулярно от всех без исключения государств, с которыми ведет переговоры, сообщает Газета.ру.

«У меня еще не было ни одних двусторонних переговоров, ни одной встречи в формате один на один, ни одного короткого контакта ни с одним коллегой ни в одной стране в Европе, на Ближнем Востоке, даже в Юго-Восточной Азии, который бы не сказал мне: пожалуйста, займитесь своими отношениями с Россией, они должны быть улучшены», — пояснил руководитель американского внешнеполитического ведомства.