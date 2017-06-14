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Спорт
Сборная Франции по футболу одержала победу в товарищеском матче с англичанами
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Сборная Франции по футболу одержала победу в товарищеском матче с англичанами

1:14  14 Июня 2017
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Сборная Франции по футболу одержала победу в товарищеском матче с англичанами

Париж, 14 июня. Французские футболисты обыграли английскую сборную со счетом 3:2 в домашнем товарищеском матче.

Игра прошла в Париже на стадионе Стад де Франс. Матч судил итальянский арбитр Давиде Масса.

В составе хозяев отличились забили Самуэль Юмтити (22-я минута), Джибриль Сидибе (43) и Усман Дембеле (78). У англичан оба гола забил Гарри Кейн (9-я и 48-я минуты). Второй гол был забит с пенальти.

В начале второго тайма французский защитник Рафаэль Варан получил красную карточку и был удален с поля. До конца матча сборная Франции играла в меньшинстве.

 

#футбол
Антон Зарубин
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