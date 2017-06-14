Жильцов дома в Волгограде эвакуировали после обрушения кровли и лестницы

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Волгоград, 13 июня. Спасатели эвакуировали жителей двухэтажного жилого дома на юге Волгограда из-за частичного обрушения кровли дома и лестничного пролета.

Как рассказал представитель регионального управления МЧС Дмитрий Доценко, ЧП произошло в 22.10 по московскому времени. В здании по улице Панферова в Красноармейском районе Волгограда обрушились лестничный пролет и кровля. В результате происшествия никто не пострадал. Из дома в срочном порядке были выведены жильцы первого этажа. Также пожарные эвакуировали 19 человек со второго этажа.

На данный момент выясняются все детали инцидента.

Ранее Газета.Ru писала, что в Хакасии обрушились несущая стена и часть кровли жилого дома.