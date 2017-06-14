Бойцы Росгвардии, раненные в Кратово, будут представлены к госнаградам

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Москва, 14 июня. Командующий Центральным округом войск нацгвардии генерал-полковник Павел Дашков сообщил, что бойцы спецподразделения «Булат», получившие ранения при обезвреживании стрелка в Кратово, будут представлены к государственным и ведомственным наградам.

Сообщается, что за проявленное мужество сотрудники Росгвардии уже были награждены наручными часами с символикой.

Напомним, что четверо бойцов были ранены в ходе спецоперации по обезвреживанию вооруженного преступника Игоря Зенкова, застрелившего четырех человек в подмосковном Кратово.