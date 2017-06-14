Мистура подтвердил проведение консультаций с сирийской оппозицией в Женеве

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Женева, 14 июня. Представитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры подтвердил проведение в Женеве консультаций с сирийской оппозицией по вопросам, касающимся конституции страны.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя аппарата эмиссара ООН Майкл Конте, речь пойдет о технических встречах.

Переговоры с оппозицией назначены в рамках подготовки к новому раунду межсирийских переговоров. Данные консультации пройдут уже на этой неделе в здании ООН в Женеве.

Ранее председатель «московской» группы сирийской оппозиции Кадри Джамиль подтвердил, что консультации по вопросам конституции пройдут 15-16 июня.