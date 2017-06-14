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Tesla Model X разбили о бетонную стену
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Tesla Model X разбили о бетонную стену

1:33  14 Июня 2017
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Tesla Model X разбили о бетонную стену

Вашингтон, 14 июня. Электрический кроссовер Tesla Model X прошел первый краш-тест. Видео испытания на прочность попало в Сеть.

Тест проводился Национальным управлением безопасностью движения на трассах США. Как рассказали в руководстве компании Tesla, кроссовер Tesla Model X получил хорошие оценки ведомства.

Во время краш-теста организаторы попытались воспроизвести условия, аналогичные лобовому столкновению. Кроссовер разогнали до 56,3 км/ч и столкнули с препятствием – бетонной стеной. Испытания показали, что даже при серьезных авариях пассажиры Tesla Model X в 93% случаев могут избежать тяжелых травм. 

#tesla model x #teslа
Алия Садыкова
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