Tesla Model X разбили о бетонную стену

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Вашингтон, 14 июня. Электрический кроссовер Tesla Model X прошел первый краш-тест. Видео испытания на прочность попало в Сеть.

Тест проводился Национальным управлением безопасностью движения на трассах США. Как рассказали в руководстве компании Tesla, кроссовер Tesla Model X получил хорошие оценки ведомства.

Во время краш-теста организаторы попытались воспроизвести условия, аналогичные лобовому столкновению. Кроссовер разогнали до 56,3 км/ч и столкнули с препятствием – бетонной стеной. Испытания показали, что даже при серьезных авариях пассажиры Tesla Model X в 93% случаев могут избежать тяжелых травм.