Госсекретарь США назвал основные «раздражители» в отношениях с Россией

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Вашингтон, 13 июня. Вашингтон ведет переговоры по условиям возврата российской дипломатической собственности, доступ к которой в США был ограничен.

Об этом рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Политик отметил, что есть список вещей, которые русские называют «раздражителями». Это темы, считавшиеся проблематичными какое-то время.

По данным Тиллерсона, руководство США отделило крупные вопросы от списка «раздражителей». Среди этих тем, по мнению госсекретаря, находятся дачи, которые были в российском владении с 1971 года. США сейчас работают над решением вопроса, на каких условиях смогут предоставить вновь доступ для целей отдыха. Тиллерсон также назвал «раздражителями» аресты сотрудников посольства США в Москве.

Ранее Тиллерсон заявил о позитивных тенденциях в сотрудничестве США и России по Сирии.