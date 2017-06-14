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Политика
МИД РФ: США просят не говорить о встречах по Сирии, но регулярно дают утечки
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МИД РФ: США просят не говорить о встречах по Сирии, но регулярно дают утечки

0:05  14 Июня 2017
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МИД РФ: США просят не говорить о встречах по Сирии, но регулярно дают утечки

Москва, 13 июня. Соединенные Штаты Америки просят Россию не анонсировать и не сообщать о некоторых встречах по Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Такими словами представитель МИД РФ прокомментировал журналистам информацию о том, что представители РФ и США якобы провели две секретных встречи по Сирии в Иордании.

По словам дипломата, при этом Вашингтон сам регулярно дает утечку в СМИ.

Ранее сообщалось, что очередной раунд переговоров по Сирии в Астане намечен на 4-5 июля.

#сша #мид
Алия Садыкова
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