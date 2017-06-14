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Весь мир
Стоун заявил, что в действиях Путина нет угрозы США или Европе
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Стоун заявил, что в действиях Путина нет угрозы США или Европе

0:01  14 Июня 2017  /обновлено: 0:18  14 Июня 2017
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Стоун заявил, что в действиях Путина нет угрозы США или Европе
Нью-Йорк, 13 июня. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что Россия не угрожает Европе или США, а слухи об угрозе со стороны России раздувают искусственно.

Стоун подчеркнул, что Путин не действует таким образом, чтобы угрожать Европе или США.

«Это раздувают в большую угрозу, как будто Россия собирается захватить мир. Но в этом нет никакого смысла», – приводит слова Стоуна РИА Новости.

При этом он напомнил, что у США и России есть общий противник – террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России). Стоун предложил обоим государствам сконцентрироваться на борьбе с ней.

* Организация запрещена на территории РФ.

#путин #стоун
Антон Зарубин
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