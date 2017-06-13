МИД России: Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане намечен на 4-5 июля

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Москва, 13 июня. Очередной этап переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в Астане намечен на 4–5 июля. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Как отметил дипломат, ведомство планировало провести эту встречу 12 июня. Однако стороны заявили, что не успевают и перенесли встречу на 20 июня. На данный момент турецкие и иранские партнеры просят время изучить проекты документов. Переговоры запланированы на начало июля.

Ранее глава МИД Катара назвал общие цели Москвы и Дохи в Сирии.