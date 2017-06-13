Стоун надеется, что его фильм поспособствует гласности в отношениях США и России

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Вашингтон, 13 июня. Американский режиссер Оливер Стоун предположил, что его документальный фильм о российском президенте Владимире Путине приведет к гласности в отношениях США и России.

Режиссер отметил, что считает свой фильм важным и выразил надежду, что он поможет налаживанию российско-американских отношений.

«Его важно показать в Америке. Многие люди его увидят и скажут: «Может быть, он (Путин) не такой уж плохой парень», – приводит слова Стоуна РИА Новости.

Как объяснил сам Стоун, он рассматривает свой фильм как попытку «создания гласности» между двумя народами.