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Весь мир
Стоун надеется, что его фильм про Путина поспособствует гласности в отношениях США и России
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Стоун надеется, что его фильм про Путина поспособствует гласности в отношениях США и России

23:46  13 Июня 2017  /обновлено: 0:02  14 Июня 2017
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Стоун надеется, что его фильм поспособствует гласности в отношениях США и России

Вашингтон, 13 июня. Американский режиссер Оливер Стоун предположил, что его документальный фильм о российском президенте Владимире Путине приведет к гласности в отношениях США и России.

Режиссер отметил, что считает свой фильм важным и выразил надежду, что он поможет налаживанию российско-американских отношений.

«Его важно показать в Америке. Многие люди его увидят и скажут: «Может быть, он (Путин) не такой уж плохой парень», – приводит слова Стоуна РИА Новости.

Как объяснил сам Стоун, он рассматривает свой фильм как попытку «создания гласности» между двумя народами.

#путин #стоун
Антон Зарубин
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