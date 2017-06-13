Первый автомобильный Крестный ход пройдет в Петербурге

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Санкт-Петербург, 13 июня. Автомобильный Крестный ход пройдет в Санкт-Петербурге. Организатором праздника станет благотворительный фонд «Иоанновская семья».

Как рассказали в организации, церковное шествие намечено на чествование общегородского праздника «Иоанн Кронштадтский небесный покровитель Санкт-Петербурга», который пройдет 14 июня.

Участники Крестного хода проедут от Иоанновского ставропигиального женского монастыря до Никольского Морского собора, который находится на центральной площади Кронштадта. Кестный ход запланирован на 14.00.

На Якорной площади в 16.00 проведут праздничный молебен. Ожидается проведение Крестного хода к собору Владимирской иконы Божией Матери.