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Стоун сравнил Путина с Франклином Делано Рузвельтом
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Стоун сравнил Путина с Франклином Делано Рузвельтом

23:46  13 Июня 2017  /обновлено: 23:53  13 Июня 2017
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Стоун сравнил Путина с Франклином Делано Рузвельтом

Вашингтон, 13 июня. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что российского президента Владимира Путина есть что-то общее с 32-м президентом США Франклином Делано Рузвельтом.

Стоун увидел параллели между правительством России и администрацией Рузвельта, напомнив, что именно Рузвельт стал первым американским президентом, у которого было четыре срока полномочий.

«И если господин Путин будет выдвигаться в 2018 году, это будет четвертый срок и это будет довольно значимо»,  – приводит слова Стоуна РИА Новости.

По мнению американского режиссера, у Рузвельта было такое же влияние на страну, как у Путина. Стоун отметил, что считает обоих президентов реформаторами, которые помогли своим государствам преодолеть последствия серьезного кризиса.

#путин #стоун #рузвельт
Антон Зарубин
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