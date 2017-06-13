Стоун сравнил Путина с Франклином Делано Рузвельтом

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Вашингтон, 13 июня. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что российского президента Владимира Путина есть что-то общее с 32-м президентом США Франклином Делано Рузвельтом.

Стоун увидел параллели между правительством России и администрацией Рузвельта, напомнив, что именно Рузвельт стал первым американским президентом, у которого было четыре срока полномочий.

«И если господин Путин будет выдвигаться в 2018 году, это будет четвертый срок и это будет довольно значимо», – приводит слова Стоуна РИА Новости.

По мнению американского режиссера, у Рузвельта было такое же влияние на страну, как у Путина. Стоун отметил, что считает обоих президентов реформаторами, которые помогли своим государствам преодолеть последствия серьезного кризиса.