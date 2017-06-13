Стоун заявил, что значение Путина существенно для России

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Вашингтон, 13 июня. Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о российском президенте Владимире Путине, назвал существенным значение российского лидера для собственной страны.

Стоун назвал Путина «сильным лидером», чье значение для России «существенно».

Кроме того, режиссер подчеркнул важность того, что Путин рассказал, описывая свое видение ситуации в мире. Особое значение, по словам Стоуна, имеет мнение Путина о ситуации на Украине и в Сирии, поскольку «мы не слышим этого всего на Западе».