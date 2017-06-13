Стоун выразил уверенность, что Путин готов к диалогу с США

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Вашингтон, 13 июня. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что президент России Владимир Путин готов к диалогу с США.

Стоун прокомментировал свой фильм «Интервью с Путиным», вышедший на этой неделе. Отвечая на вопрос о том, улучшаться ли когда-нибудь отношения между США и Россией, Стоун ответил, что рассчитывает на то. «Надеюсь. Господин Путин точно готов разговаривать», – заявил Стоун.

Американский режиссер добавил, что надежда на улучшение есть всегда, главное продолжать прилагать усилия для достижения мира.