Москва красно-белая: трофей «Спартака» в День России поставил «Сокольники» на уши. ФАН-ТВ

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Россия отметила свой главный праздник – 27-й день рождения. В столице практически на всех ключевых улицах, включая центральную московскую магистраль – Тверскую улицу, в парках и садах прошли десятки мероприятий. В том числе, в парке «Сокольники». Сюда, на Фестивальную площадь привезли главный трофей российских команд – кубок Российской футбольной премьер-лиги. В этом году впервые за 16 лет его завоевал футбольный клуб «Спартак». Футболисты московского «Спартака» Артем Ребров и Андрей Ещенко представили награду и пообщались с фанатами – и с корреспондентом ФАН-ТВ.

Андрей Ещенко, российский футболист, защитник московского «Спартака», выкроил несколько минут для того, чтобы побеседовать с репортером ФАН-ТВ:

– Столько лет не могли, не добивались цели… Поэтому это очень приятно для нас и для болельщиков, – сказал он, имея в виду завоевание главного трофея РФПЛ.

– Как удалось? Как думаете, что стало залогом успеха?

– Всё вместе. Тяжелый, усердный труд, тренировки, плюс тренерский штаб помогал нам. Думаю, всё вместе. Где-то везло, а где-то за счет силы воли, характера проявляли себя.

Артем Ребров, российский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Спартака», тоже поделился своими эмоциями с ФАН-ТВ:

– Когда ты что-то делаешь, достигаешь чего-то, потом будет, что детям рассказывать! Поэтому это очень значимо для меня, для моей семьи, для моей команды. Сегодня выходим из отпуска, будем тренироваться, готовиться дальше оставить кубок у себя. Всех россиян с праздником! Любите свою страну, цените свою страну! Мы русские, это очень здорово! Мы – великая нация!

Сотни москвичей, фанатов футбола выстроились в длинную очередь, чтобы своими глазами увидеть трофей, сфотографироваться с ним и получить автограф от его обладателей.

Максим и Ярослав в День России вместе с сотнями других москвичей пришли в «Сокольники»:

— Я болельщик «Спартака», – рассказывает мальчик. – Сначала я не думал, что «Спартак» выиграет, думал, что выиграет ЦСКА, но потом они вырвали победу у ЦСКА.

– Желаю всем крепкого здоровья, спорта в жизни! – поддерживает сына отец. – Мы все спортсмены, поэтому – чем больше спорта, чем больше праздников, в которых будет спорт, тем лучше для всех!

Еще один папа с двумя сыновьями пришел на праздник:

– Два часа уже стоим почти в очереди. В принципе, это стоило того. За 16 лет в первый раз взяли кубок! Мы довольны, дети довольны. Дети только ради этого и приехали сюда. Я всегда хотел, чтобы «Спартак» стал чемпионом, и это свершилось, – наперебой говорят Максим и Даниил.

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Анатолий держит на плечах свою подругу. Он не скрывает своего удовольствия: заветные автографы получены.

– Все говорят, что это первая победа для болельщиков, – нет! Наверное, все-таки, это победа первая для ребят, что они ее добились для нас. Я горд за ребят, – он достает и показывает корреспонденту ФАН-ТВ размашистые росчерки. – Это от Артема автограф, а вот от Андрея Ещенко. И на билетах.

– Довелось мне все-таки получить эти автографы, – рассказывает Илья, – простоял просто жуткую очередь, но, все-таки спасибо организаторам данного праздника! Для меня это очень важно, все-таки родственники болеют, бабушке с дедушкой показать, быть частью данной команды – это очень важно для меня.

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.