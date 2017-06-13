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Новороссия
Представитель ОБСЕ посетил Донбасс для оценки последствий блокады региона
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Представитель ОБСЕ посетил Донбасс для оценки последствий блокады региона

23:24  13 Июня 2017
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Представитель ОБСЕ посетил Донбасс для оценки последствий блокады региона

Вена, 13 июля. Специальный представитель председателя ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию кризиса на Украине Мартин Сайдик посетил с рабочим визитом Донбасс.

Как рассказали в пресс-службе организации, целью трехдневного пребывания в Донбассе было получение из первых уст информации о социальных и экономических последствиях остановки  грузовых перевозок через линию соприкосновения. Сайдик изучил последствия введения с 1 марта внешнего управления на всех украинских предприятиях, работающих в ДНР и ЛНР.

Представитель ОБСЕ также оценил проблемы водоснабжения в республиках. 

Ранее сообщалось, что ЛНР помогла вернуть наблюдателям ОБСЕ потерянный беспилотник. 

#донбасс #обсе
Алия Садыкова
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