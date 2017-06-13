Генпрокурор США опроверг сообщения о своих контактах с Россией
Вашингтон, 13 июня. Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс опроверг сообщения о каких-либо видах его сговора с должностными лицами из России. Об этом он заявил на слушаниях, посвященных рассмотрению якобы имевшего места вмешательства РФ в президентские выборы в США.
По словам Сешнса, любые сообщения о том, что он участвовал в каком-либо сговоре с представителями России, являются «ужасной и отвратительной ложью». Также он заявил, что ему неизвестно о каких-либо признаках сговора Трампа и властей РФ в ходе избирательной кампании.
Также он опроверг информацию, опубликованную каналом CNN о якобы произошедшей 27 апреля 2016 года в отеле «Мэйфлауэр» с послом РФ в США Сергеем Кисляком.
«У меня не было частных встреч с российскими чиновниками в отеле «Мэйфлауэр», – заявил Сешнс.