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Политика
Генпрокурор США опроверг сообщения о своих контактах с Россией
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Генпрокурор США опроверг сообщения о своих контактах с Россией

23:20  13 Июня 2017
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Генпрокурор США опроверг сообщения о своих контактах с Россией

Вашингтон, 13 июня. Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс опроверг сообщения о каких-либо видах его сговора с должностными лицами из России. Об этом он заявил на слушаниях, посвященных рассмотрению якобы имевшего места вмешательства РФ в президентские выборы в США.

По словам Сешнса, любые сообщения о том, что он участвовал в каком-либо сговоре с представителями России, являются «ужасной и отвратительной ложью». Также он заявил, что ему неизвестно о каких-либо признаках сговора Трампа и властей РФ в ходе избирательной кампании.  

Также он опроверг информацию, опубликованную каналом CNN о якобы произошедшей 27 апреля 2016 года в отеле «Мэйфлауэр» с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

«У меня не было частных встреч с российскими чиновниками в отеле «Мэйфлауэр», – заявил Сешнс.

 

#сша #сешнс
Антон Зарубин
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