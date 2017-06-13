Новые санкции США в отношении России коснутся банков и энергетиков

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Вашингтон, 13 июня. Соединенные Штаты Америки обнародовали законопроект о новых санкциях в отношении России . Ограничения коснуться банков и энергетиков в РФ.

Как следует из текста документа, банкам будет ограничен срок финансирования с 90 до 14 дней. Юридическим и физическим лицам в США запретят сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга более 14 дней. Американцы также не смогут выделять российским банкам кредит на срок дольше, чем 90 дней. Законодатели предлагают ограничить сроки финансирования энергетиков в РФ, находящихся под санкциями, до 30 дней.

Голосование за ведение новых ограничений пройдет в четверг. Далее законопроект поступит в в нижнюю палату Конгресса США и в Белый дом.