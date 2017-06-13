Подразделения иракской 9-й дивизии полностью освободили район Мосула Баб Синжар

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Багдад, 13 июня. Части 9-й дивизии вооруженных сил Ирака полностью освободили от боевиков ИГ* (террористическая группировка «Исламское государство»*, запрещена в России) район Мосула Баб Синжар.

Напомним, что 10 июня иракским ВС удалось отразить мощное наступление террористов ИГ в городе Ширкат к югу от Мосула. Как сообщается, было уничтожено свыше 30 боевиков.

#BREAKING#Iraq Army 9th Division announce full control of Bab Sinjar district west #Mosul. — Iraqi Day ???????? (@iraqi_day) June 13, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.