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Весь мир
Подразделения иракской 9-й дивизии полностью освободили район Мосула Баб Синжар
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Подразделения иракской 9-й дивизии полностью освободили район Мосула Баб Синжар

23:06  13 Июня 2017
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Подразделения иракской 9-й дивизии полностью освободили район Мосула Баб Синжар

Багдад, 13 июня. Части 9-й дивизии вооруженных сил Ирака полностью освободили от боевиков ИГ* (террористическая группировка «Исламское государство»*, запрещена в России) район Мосула Баб Синжар.

Напомним, что 10 июня иракским ВС удалось отразить мощное наступление террористов ИГ в городе Ширкат к югу от Мосула. Как сообщается, было уничтожено свыше 30 боевиков.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#мосул #ирак
Антон Зарубин
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