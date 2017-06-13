Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
Украинские спецслужбы вербуют журналистов ЛНР, угрожая убийством родных
Triangle Created with Sketch.

Украинские спецслужбы вербуют журналистов ЛНР, угрожая убийством родных

23:06  13 Июня 2017
319

Украинские спецслужбы вербуют журналистов ЛНР, угрожая убийством родных

Луганск, 13 июня. Украинские спецслужбы собирают данные о журналистах и сотрудниках средств массовой информации Луганской народной республики, а также их родственниках, проживающих на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности ЛНР.

Украинские спецслужбы используют эти данные для принудительной вербовки сотрудников СМИ ЛНР при пересечении ими линии разграничения в Донбассе.

При этом украинские силовики, принуждают сотрудников СМИ, а также  их родственников не только доносить на своих коллег, но и заставляют подписывать чистые допросные листы, которые могут быть заполнены необходимыми для украинских спецслужб «признаниями».

#донбасс #лнр #сбу
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть