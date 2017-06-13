Украинские спецслужбы вербуют журналистов ЛНР, угрожая убийством родных

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Луганск, 13 июня. Украинские спецслужбы собирают данные о журналистах и сотрудниках средств массовой информации Луганской народной республики, а также их родственниках, проживающих на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности ЛНР.

Украинские спецслужбы используют эти данные для принудительной вербовки сотрудников СМИ ЛНР при пересечении ими линии разграничения в Донбассе.

При этом украинские силовики, принуждают сотрудников СМИ, а также их родственников не только доносить на своих коллег, но и заставляют подписывать чистые допросные листы, которые могут быть заполнены необходимыми для украинских спецслужб «признаниями».