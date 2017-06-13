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Политика
Сирия: ССА потеряла 32 бойца в столкновении с курдами в провинции Алеппо
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Сирия: ССА потеряла 32 бойца в столкновении с курдами в провинции Алеппо

22:58  13 Июня 2017
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Сирия: ССА потеряла 32 бойца в столкновении с курдами в провинции Алеппо

Дамаск, 13 июня. В боях с курдской самообороной в населенном пункте Дарат Изза на северо-западе провинции Алеппо «Свободная армия Сирии» потеряла 32 бойца.

Об этом сообщают источники в Twitter. Отмечается, что телеканалы сообщают о гибели 32 воинов оппозиции в результате столкновения с курдами.

Ранее сообщалось, что боевиков ССА расстреляли на границе Иордании. Боевики «Свободной сирийской армии» покинули тренировочный лагерь Ат-Танф и были атакованы военными Иордании.

#сирия #сса
Алия Садыкова
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