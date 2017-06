Сирия: ССА потеряла 32 бойца в столкновении с курдами в провинции Алеппо

Дамаск, 13 июня. В боях с курдской самообороной в населенном пункте Дарат Изза на северо-западе провинции Алеппо «Свободная армия Сирии» потеряла 32 бойца.

Об этом сообщают источники в Twitter. Отмечается, что телеканалы сообщают о гибели 32 воинов оппозиции в результате столкновения с курдами.

Pro-rebel Halab Today TV claims that '32 opposition fighters killed as result of clashes with YPG in Darat Izza'. pic.twitter.com/Ng5lFiLZjV