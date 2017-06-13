Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ЛНР помогла вернуть наблюдателям ОБСЕ потерянный беспилотник
Triangle Created with Sketch.

ЛНР помогла вернуть наблюдателям ОБСЕ потерянный беспилотник

22:51  13 Июня 2017
110

ЛНР помогла вернуть наблюдателям ОБСЕ потерянный беспилотник

Луганск, 13 июня. Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко передал наблюдателям ОБСЕ беспилотный летательный аппарат, который сотрудники миссии потеряли в Славяносербском районе ЛНР.

Он пояснил, что в ходе очередного мониторинга ситуации на линии соприкосновения в Донбассе сотрудники ОБСЕ из-за неблагоприятных погодных условий потеряли контроль над своим беспилотником. Позднее наблюдатели ОБСЕ обратились к Народной милиции ЛНР с просьбой оказать помощь в поиске БПЛА.

«Так как я находился недалеко от места происшествия, то смог лично достать и передать представителям мисси ОБСЕ их беспилотник», — пояснил Марочко.

Он также добавил, что  после подрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе, руководство миссии запретило наблюдателям выходить за пределы асфальтированных дорог.

#лнр #обсе
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть