ЛНР помогла вернуть наблюдателям ОБСЕ потерянный беспилотник

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Луганск, 13 июня. Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко передал наблюдателям ОБСЕ беспилотный летательный аппарат, который сотрудники миссии потеряли в Славяносербском районе ЛНР.

Он пояснил, что в ходе очередного мониторинга ситуации на линии соприкосновения в Донбассе сотрудники ОБСЕ из-за неблагоприятных погодных условий потеряли контроль над своим беспилотником. Позднее наблюдатели ОБСЕ обратились к Народной милиции ЛНР с просьбой оказать помощь в поиске БПЛА.

«Так как я находился недалеко от места происшествия, то смог лично достать и передать представителям мисси ОБСЕ их беспилотник», — пояснил Марочко.

Он также добавил, что после подрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе, руководство миссии запретило наблюдателям выходить за пределы асфальтированных дорог.