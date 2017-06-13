Волонтеры под Рефтинским запутались в следах пропавшего 4-летнего мальчика Димы

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Екатеринбург, 13 июня. Поиски пропавшего около Рефтинского водохранилища четырехлетнего мальчика Димы Пескова не принесли результатов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сотрудники ведомства обнаружили следы ребенка в нескольких местах. Следы были найдены около Журавлевского болота в четырех километрах от палатки, где остановились родители мальчика. Также следы заметили у реки Роговая. Как отметили в поисковом отряде, подтверждения информации, что все следы принадлежат именно пропавшему мальчику, нет.

Ранее сообщалось, что пропавшего на берегу уральского водохранилища мальчика ищут беспилотники.