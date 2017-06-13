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Спорт
Баскетбольный клуб ЦСКА в шестой раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ
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Баскетбольный клуб ЦСКА в шестой раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ

22:42  13 Июня 2017
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Баскетбольный клуб ЦСКА в шестой раз стал чемпионом единой Лиги ВТБ

Москва, 13 июня. Баскетбольный клуб ЦСКА из Москвы одержал победу во всех трех матчах финальной серии у подмосковных «Химок», став победителем Единой лиги ВТБ.

Последний матч ЦСКА выиграл со счетом 95:72. Наиболее результативным игроком матча стал Нандо ди Коло, добывший своей команде 20 очков. В составе «Химок» отличился Алексей Швед, набравший 17 очков.

Таким образом, ЦСКА уже шестой раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Напомним, что в Евролиге этого сезона «армейцы» заняли третье место.

 

#цска #баскетбол
Антон Зарубин
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