Баскетбольный клуб ЦСКА в шестой раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ
В Избранное
Москва, 13 июня. Баскетбольный клуб ЦСКА из Москвы одержал победу во всех трех матчах финальной серии у подмосковных «Химок», став победителем Единой лиги ВТБ.
Последний матч ЦСКА выиграл со счетом 95:72. Наиболее результативным игроком матча стал Нандо ди Коло, добывший своей команде 20 очков. В составе «Химок» отличился Алексей Швед, набравший 17 очков.
Таким образом, ЦСКА уже шестой раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Напомним, что в Евролиге этого сезона «армейцы» заняли третье место.
Комментарии