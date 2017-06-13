Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию вокруг Катара

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед Аль Нахайян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Катара. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждалось обострение ситуации вокруг Катара, усугубляющее и без того тяжелое положение во всем ближневосточном регионе. Выражена взаимная заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля уточнили, что разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

Напомним, в начале июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.