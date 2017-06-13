Более 130 подростков задержаны в ходе незаконной акции оппозиции в Москве

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Москва, 13 июня. Полиция задержала 136 несовершеннолетних, которые приняли участие в несанкционированном митинге оппозиции на Тверской улице в Москве.

Об этом рассказал руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников. Он отметил, что правоохранительные органы задержали 136 подростков. Черников также добавил, что граждане должны выбирать свой жизненный путь сами, не поддаваясь на призывы провокаторов. Он также подчеркнул, что главным жизненным принципом молодежи должно стать умение адаптироваться в этом мире в соответствии с законами своей страны.

Напомним, 12 июня на проспекте Сахарова в Москве прошла согласованная акция оппозиции. В мероприятии участвовали около 1,8 тыс. человек. В то же время шла несанкционированная акция на Тверской улице.



