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Стало известно, какой клуб возглавит тренер «Зенита-2» Владислав Радимов
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Стало известно, какой клуб возглавит тренер «Зенита-2» Владислав Радимов

22:29  13 Июня 2017
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Стало известно, какой клуб возглавит тренер «Зенита-2» Владислав Радимов

Санкт-Петербург, 13 июня. Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов возглавит тульский «Арсенал». Как стало известно Федеральному агентству новостей, в петербургской команде его заменит Анатолий Давыдов.

Напомним, что руководство «сине-бело-голубых» осталось недовольно результатами, которые продемонстрировала вторая команда клуба, и приняло решение о кадровых перестановках.

Наставник второй команды Радимов покинет свой пост и возглавит «Арсенал» в Туле. Новым тренером «Зенита-2» станет Анатолий Давыдов.

Кроме того, ожидается замена среди игроков команды – костяк «Зенита-2» могут пополнить выходцы из  молодежного состава и выпускники петербургских футбольных школ.

 

#зенит #давыдов #радимов
Антон Зарубин
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