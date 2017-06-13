Глава Uber ушел в отпуск на неопределенный срок

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Москва, 13 июня. Глава компании Uber Трэвис Каланик заявил, что собирается взять отпуск на неопределенный срок. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

Издание отмечает, что Каланик принял данное решение, чтобы прийти в себя после трагической смерти его матери, которая погибла во время катания на лодке по озеру Пайн Флэт.

«Последние восемь лет моей жизни были связаны с Uber. Недавние события ясно дали понять, что люди важнее работы и что мне необходимо сделать перерыв, чтобы оплакать мою мать, которую я похоронил в пятницу, подумать, поработать над собой», — цитирует издание Каланика.

Он также добавил, что ему необходимо время, чтобы обдумать ситуацию, в которую попала компания из-за многочисленных разбирательств по обвинениям в домогательствах и сексизме.