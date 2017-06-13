В России могут ввести лицензирование заказных перевозок

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Москва, 13 июня. Комитет Госдумы по транспорту и строительству выступает за обязательное лицензирование заказных перевозок, в том числе автобусных. Об этом рассказал первый заместитель руководителя комитета Виталий Ефимов.

Ранее заместитель министра транспорта России Николай Асаул сообщил, что ведомство предлагает вернуть лицензирование всех видов автобусных перевозок. Эта инициатива появилась после ДТП с автобусом в Забайкальском крае.

Ефимов напомнил, что законопроект уже лежит правительстве, но против этого закона ранее были ФАС и Минэкономразвития. «Не можем пробить, хотя есть поручение президента», — добавил он.

Напомним, как писала Газета.Ru, в аварии 11 июня в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района погибли 14 человек, еще 34 пострадали.