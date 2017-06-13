Росавиация запросила у авиакомпаний информацию о пилотах, перешедших на работу за рубеж
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Москва, 13 июня. Росавиация направила запросы в российские авиакомпании, чтобы собрать информацию о числе пилотов, которые уволились с начала 2015 года и до 1 июня 2017, и перевелись на работу за рубежом. Об этом гласит текст телеграммы Росавиации, разосланной в авиакомпании.
Ведомство просит до 15 июня предоставить такие данные об уволившихся пилотах, как фамилия, имя, отчество и номер свидетельства авиационного специалиста гражданской авиации. Подчеркивается, что речь идет лишь о тех пилотах, которые нашли работы в иностранной компании.
Телеграмма была подписана руководителем Росавиации Александром Нерадько.
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