В Избранное

Скопировать

Донецк, 13 июня. Мирная жительница погибла от пули снайпера ВСУ в селе Саханка на юге Донецкой народной республики. Об этом сообщил глава районной администрации Анатолий Яновский.

«У нас вечером в селе Саханка произошла трагедия. Около 17:00 женщина 1939 года рождения, вышла в огород и была убита выстрелом в голову украинским снайпером», — сообщил Яновский.

Стоит отметить, что минувшей ночью украинские силовики нанесли артиллерийский удар по окраинам Донецка. В результате обстрела погибли два мирных жителя республики.