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ДНР: пожилая женщина погибла от пули снайпера ВСУ в селе Саханка
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ДНР: пожилая женщина погибла от пули снайпера ВСУ в селе Саханка

22:10  13 Июня 2017
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ДНР: пожилая женщина погибла от пули снайпера ВСУ в селе Саханка

Донецк, 13 июня. Мирная жительница погибла от пули снайпера ВСУ в селе Саханка на юге Донецкой народной республики. Об этом сообщил глава районной администрации Анатолий Яновский.

«У нас вечером в селе Саханка произошла трагедия. Около 17:00 женщина 1939 года рождения, вышла в огород и была убита выстрелом в голову украинским снайпером», — сообщил Яновский.

Стоит отметить, что минувшей ночью украинские силовики нанесли артиллерийский удар по окраинам Донецка. В результате обстрела погибли два мирных жителя республики.

 

#днр #всу #донбасс
Алексей Громов
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