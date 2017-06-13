Катар закрыл два завода по производству гелия из-за бойкота арабских стран

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Доха, 13 июня. Катар закрыл производство гелия на двух заводах из-за бойкота со стороны других арабских стран. Как пишет Reuters, предприятия по изготовлению гелия в государстве принадлежат фирме RasGas, которая является филиалом нефтегазового концерна Qatar Petroleum.

Как отметили источники, знакомые с отраслью, причиной приостановки производства стало закрытие границы между Катаром и Саудовской Аравией по инициативе Эр-Рияда. Это инициировало блокировки экспорта инертного газа. Как говорится в официальном сообщении RasGas, два закрытых завода покрывают 25% мирового спроса на гелий.

Ранее Газета.Ru писала, как жители Катара переживают кризис.