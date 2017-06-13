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Полиция Рязанской области разыскивает мужчину, похитившего четырехлетнюю девочку
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Полиция Рязанской области разыскивает мужчину, похитившего четырехлетнюю девочку

22:05  13 Июня 2017
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Полиция Рязанской области разыскивает мужчину, похитившего четырехлетнюю девочку

Рязань, 13 июня. Правоохранительные органы Рязанской области ведут розыски 28-летнего мужчины, который 11 июня похитил четырехлетнюю девочку.

Как сообщается, подозреваемый Бехзод Жураев увел четырехлетнюю девочку из санатория в поселке Солотча. Данных о ее местонахождении нет с 11 июня.

По некоторым данным, мужчина может быть родственником ребенка.

Полиция сообщила приметы Жураева: ему около 28 лет, рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, одет в спортивный костюм. Также известны приметы девочки: около четырех лет, рост примерно 100-110 сантиметров, плотное телосложение, темные волосы, стрижка каре.

 

#похищение #полиция
Антон Зарубин
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