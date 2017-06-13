МИД Чехии считает квоты на беженцев «потемкинской политикой»

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Прага, 13 июня. Квоты Евросоюза на беженцев являются «потемкинской политикой». Так считает министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек.

«Идея о том, что мы будем по Европе перемещать массы людей, нам кажется ошибочной. Это «потемкинская» политика: будем брать людей, они от нас все равно убегут, мы же будем делать вид, что все исполнено», — подчеркнул чешский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что правительство Чехии не планирует пересматривать свою политику по мигрантам под давлением Еврокомиссии.