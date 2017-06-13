«Аэрофлот» вводит новую систему мотивации пилотов

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Москва, 13 июня. Авиакомпания «Аэрофлот» ввела разовые выплаты при трудоустройстве пилотов. Командиру воздушного судна заплатят 650 тысяч рублей, второму пилоту — 350 тысяч рублей. Об этом сообщает «Утро.ру».

Выплаты предусмотрены пилотам, которые впервые трудоустраиваются в «Аэрофлот», а также бывшим пилотам компании, с момента увольнения которых прошло не менее трех лет.

Пилот, получивший выплату, обязан отработать в компании не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения контракта возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени.