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Спорт
Ди Франческо возглавил «Рому»
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Ди Франческо возглавил «Рому»

22:05  13 Июня 2017
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Ди Франческо возглавил «Рому»

Рим, 13 июня. Бывший тренер футбольного клуба «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером «Рома». Об этом журналистам во вторник сообщили официальные представители итальянской команды.

На данном посту Ди Франческо сменит экс-наставника петербургского «Зенита» Лучано Спалетти, который перешел в «Интер».

Напомним, ранее стало известно о том, что новым тренером петербургского футбольного клуба «Зенит» стал итальянец Роберто Манчини, который сменил румынского специалиста Мирчу Луческу.

#ди франческо
Алексей Громов
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