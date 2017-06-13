Ди Франческо возглавил «Рому»

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Рим, 13 июня. Бывший тренер футбольного клуба «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером «Рома». Об этом журналистам во вторник сообщили официальные представители итальянской команды.

На данном посту Ди Франческо сменит экс-наставника петербургского «Зенита» Лучано Спалетти, который перешел в «Интер».

Напомним, ранее стало известно о том, что новым тренером петербургского футбольного клуба «Зенит» стал итальянец Роберто Манчини, который сменил румынского специалиста Мирчу Луческу.