РЕН ТВ устроил праздник для 60 тыс. россиян в Кемерово и Ижевске

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Москва, 13 июня. Не менее 60 тыс. россиян посетили праздник, устроенный телеканалом РЕН ТВ в честь своего 20-летия, который состоялся накануне в Кемерово и Ижевске. В Кемерово день рождения РЕН ТВ пришли отметить 25 тыс. человек, в Ижевске — 35-40 тыс. человек.

Жители двух городов смогли не только приобщиться к празднику, но и лично пообщаться со звездами телеканала. В Кемерово состоялась встреча с ведущим программы «Военная тайна» Игорем Прокопенко, в Ижевске — с ведущим программы «Добров в эфире» Андреем Добровым.

«Я очень люблю Сибирь. И канал РЕН ТВ, и программа «Военная тайна» — они ровесники, им 20 лет. Всегда были актуальны, всегда были интересны зрителю, потому что мы всегда пытались отвечать на вопросы, которые стоят перед гражданами нашей страны», — приводит слова Прокопенко телеканал РЕН ТВ.