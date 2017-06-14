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Сирия, 14 июня. Армия САР понесла серьезные потери в живой силе в результате контрнаступления ИГ* в районе Пальмиры. Отряды SDF**** вели тяжелые перестрелки с боевиками ССА** и «Ахрар аш-Шам» к северо-западу от Алеппо. ИГ потеряло значительные территории в провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели массированные перестрелки с отрядами радикалов в Восточной Гуте и на окраинах Дамаска; потеряли не меньше 22 сирийских солдат и танк в ходе серии атак ИГИЛ* к северо-западу от Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло газовое месторождение Арак и близлежащий населенный пункт на востоке от Пальмиры; убило 20 бойцов SDF на северо-западной окраине Ракки; утратило контроль над деревнями Джубб Ганим, Бир Инбадж, Джубб Абу Суса, Джубб Абд Азиз, Джубб Абд и Раджм Аскар, а также городом Расафа и нефтяным полем к юго-западу от Ат-Табки; потеряло часть кварталов района Аль-Шафаа в Мосуле, а также ряд поселений вблизи Талль-Афара.

Курды: заняли несколько опорных пунктов ИГ на востоке Ракки; вели интенсивные перестрелки с «Ахрар аш-Шам» и ССА к северу от города Дарат Изза на северо-западе провинции Алеппо, уничтожив 10 исламистов; отбили атаку террористов-смертников ИГ на окраине Ракки.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): утратила контроль над частью лагеря в городе Даръа.

«Джейш Аль-Ислам»*****: потеряла 14 ферм и шесть зданий вблизи Хош Аль-Давахиры в Восточной Гуте.

ВКС РФ: доставили 20 тонн гумпомощи жителям города Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

За вчерашние сутки проасадовским отрядам ополченцев-шиитов удалось несколько продвинуться в зачистке от радикалов территорий в Восточной Гуте. Так, в результате серии атак опорных пунктов группировки «Джейш Аль-Ислам» недалеко на города Хош Аль-Давахира проправительственные силы смогли освободить 14 ферм и занять шесть зданий, передавал Сирийский наблюдательный пункт за соблюдением прав человека. После в течение дня в районе продолжалось противостояние, так как отряды исламистов безуспешно пытались вернуть потерянные позиции. Стороны вели интенсивные взаимные обстрелы, применяя большей частью ракетные установки и минометы.

К вечеру радикалы открыли огонь по позициям правительственных войск и ополченческих отрядов сразу в нескольких районах столичного региона. В результате начались столкновения в районе Джобар на востоке Дамаска, в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад — на юге, а также рядом с поселениями Кафр Батна и Ирбин, расположенными в Восточной Гуте в окрестностях Дамаска. Эти сведения были предоставлены Местными координационными комитетами Сирии.

К северо-востоку от Дамаска находится одна из четырех зон деэскалации, утвержденных в столице Казахстана 4 мая в ходе переговорного процесса. Соответственно, на территории Восточной Гуты запрещены любые военные действия. Тем не менее в этом районе отмечаются регулярные стычки между боевиками. Напомним, крупный междоусобный конфликт вспыхнул между боевиками формирований «Джейш Аль-Ислам» и «Джебхат Фатх аш-Шам».

Провинция Алеппо

В северо-западной части провинции Алеппо на протяжении практически всего вчерашнего дня не прекращались тяжелые столкновения между подразделениями Сирийской демократической армии (SDF) и отрядами протурецких боевиков-оппозиционеров. Основные действия разворачивались в северных окрестностях прифронтового города Дарат Изза. Как передавало информагентство Eye On Homeland, боевики Сирийской свободной армии (ССА) и «Ахрар аш-Шам» с одной стороны и бойцы SDF с другой обстреливали позиции друг друга из крупнокалиберных пулеметов и минометов.

Как заявил на своей странице в Twitter (@Ararat_Krd), подконтрольный курдам источник, в ходе противостояния в этом районе были уничтожены десять радикалов, в том числе один из высокопоставленных командиров «Ахрар аш-Шам» Али Аль-Атри. Главная цель Анкары, которая время от времени также ведет незаконные военные действия на севере сирийской провинции Алеппо, — отодвинуть курдов как можно дальше от своей южной границы. Напомним, Турция внесла Рабочую партию Курдистана (РПК) в список террористических формирований.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) накануне утром понесла серьезные потери в живой силе и технике в ходе неудачного штурма позиций «Исламского государства»* в районе горной гряды вблизи поселка Ас-Саввана, расположенного на северо-западе от древней Пальмиры, сообщал новостной канал в сети Twitter (@PalmyraRev1). Согласно информации источника, в столкновениях с боевиками ИГ погибли по меньшей мере девять военнослужащих САА, также радикалы ликвидировали танк правительственных войск. Позже новостной источник террористической группировки «Аль-Амак» опубликовал видео с места событий, на котором видно, как ракетным ударом был уничтожен сирийский танк.

Позже силы «Исламского государства» активизировали деятельность в этом районе, запустив серию массированных атак опорных пунктов армии САР на пяти направлениях одновременно. Как передавало агентство Al Amaq, правительственные войска потеряли не меньше 13 военнослужащих убитыми. Командование формирования, кроме того, продолжает стягивать дополнительные отряды в этот регион из Ракки, намереваясь развернуть полномасштабное контрнаступление.

«Исламское государство» пытается восстановить контроль над районом месторождений нефти и газа к западу от Пальмиры. Поставки энергетических ресурсов — это один из основных источников дохода ИГ. В ходе контрнаступления радикалы также рассчитывают занять участок трассы, связывающей древний город и Хомс, тем самым перерезав главный путь снабжения Пальмиры.

Между тем проасадовские отряды Национальных сил обороны (NDF)****** и «Хезболлы» освободили месторождение газа Арак и находящийся рядом населенный пункт с тем же названием, сообщали многие источники в социальных сетях Twitter и Facebook. Проправительственные силы зачистили от террористов ИГИЛ эти территории после того, как установили контроль над стратегическими вершинами, окружающими поле.

Провинция Дейр эз-Зор

Жители города Дейр эз-Зор накануне получили гумпомощь от российского Центра по примирению враждующих сторон, передавал ливанский новостной центр Lebanon Debate. Грузовые самолеты ВКС РФ доставили гуманитарный груз весом в 20 тонн, в состав которого вошли преимущественно медикаменты и продукты питания. Гуманитарная ситуация в столице региона в связи с продолжающейся третий год борьбой между ИГИЛ и ССА за Дейр эз-Зор достигла критического уровня. Командование армии САР по-прежнему тянет с переброской подкрепления в Дейр эз-Зор с целью развернуть полномасштабную кампанию по освобождению богатого нефтью и газом региона. При этом ССА и международная коалиция готовятся в ближайшее время выдвинуть войска в наступление на Дейр эз-Зор. Захват этой стратегически и экономически значимой провинции боевиками вооруженной оппозиции, поддерживаемыми Вашингтоном, станет поражением в войне для сил Башара Асада, уверены многие военные эксперты.

При этом представители афганской шиитской организации «Лива Фатемийюн» накануне предложили сирийской армии помощь в освобождении Дейр эз-Зора от оккупации ИГИЛ, сообщал портал Al Dorars. В настоящее время силы этого формирования поддерживают наступление иракской армии и ополченцев на позиции террористов вдоль границы между САР и Ираком.

Провинция Даръа

На протяжении почти всех прошедших суток продолжались столкновения в городе Даръа — прежде всего, вблизи лагеря для палестинских беженцев на восточной окраине. Накануне бойцы «Хезболлы» активизировали атаки позиций «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников по альянсу «Тахрир аш-Шам» в этом районе, рассчитывая полностью занять территорию лагеря, которую стороны сейчас делят примерно пополам. Об этом сообщало информагентство Al Masdar News. Поддержку проасадовским ливанским военизированным отрядам оказывали военнослужащие 4-й и 5-й дивизий правительственных войск САР. Боевики-исламисты захватили почти всю южную часть административного центра провинции, в том числе ключевые районы Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия. После прибытия подкрепления «Хезболлы» в Даръа стартовало полномасштабное контрнаступление на позиции радикалов.

В минувшие сутки ливанские союзники сирийской армии взяли под свой огневой контроль ключевой контрольно-пропускной пункт «Аль-Рубаи» на дороге Аль-Садд в южных окрестностях столицы провинции, сообщал в Twitter (@watanisy) военный источник.

Провинция Ракка

Бойцы SDF и курдских формирований YPG в прошедшие сутки продолжали штурмовать Ракку в рамках масштабной кампании «Гнев Евфрата» под командованием антитеррористической коалиции, которую возглавляют США. Курдам удалось добиться определенных успехов на восточной окраине города, и, напротив, они потерпели неудачу в ходе противостояния с ИГИЛ на севере административного центра. Так, войска операции «Гнев Евфрата» заняли ряд опорных пунктов террористов в квартале Аль-Синаа и вышли к мечети имени Абдула Салама Аль-Аджили на окраине района Баб Багдад, сообщал медиа-центр Raqqa SL.

Кроме того, бойцам «Демократической армии» удалось отбить атаку смертников «Исламского государства» на свои позиции в квартале Аль-Синаа. Так, курды обезвредили террористов, находившихся за рулем заминированных пикапов, до детонации. Об этом сообщал в соцсети Twitter (@AylinaKilic) местный источник.

В северо-западном районе Мазрат Хеттин силы «Гнева Евфрата» понесли потери в численном составе. По данным информационного канала в Twitter (@ABC_Note_Book), не меньше 20 бойцов SDF и YPG были убиты в результате нападения отрядов боевиков ИГИЛ на блокпосты курдов. Ожесточенные бои также фиксировались у бывшей военной базы 17-й бригады, расположенной в северных предместьях Ракки.

Бойцы проасадовских шиитских ополчений при помощи элитного подразделения САА «Тигры» в минувшие сутки заняли значительные территории на юго-западе от Ат-Табки. Так, согласно информации Al Masdar News, проправительственным силам удалось освободить древний город Расафа, а также находящееся на окраине нефтяное поле. Кроме того, от радикалов «Исламского государства» были целиком зачищены близлежащие поселки Джубб Ганим, Бир Инбадж, Джубб Абу Суса, Джубб Абд Азиз, Джубб Абд и Раджм Аскар. Весь этот регион находился в оккупации боевиков на протяжении последних трех лет.

Ирак

Военнослужащие иракской армии и бойцы шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби», поддерживаемые с воздуха самолетам ВВС западной коалиции, в минувшие сутки продолжали штурм района Аль-Шафаа на северо-западе Мосула. Согласно данным информационного центра Iraqi Day, правительственные войска заняли еще несколько кварталов. Таким образом, на сегодняшний день в оккупации «Исламского государства» остается чуть меньше 50% территории Аль-Шафаа. Кроме того, подразделения армии Ирака во главе с бойцами 9-й бригады накануне с боями вошли в район Баб Синджар, который прилегает к Старому городу, все еще занимаемому радикалами.

Тем временем 15-я дивизия при помощи ополченцев-шиитов отбила у ИГ шесть поселений на окраине города Талль-Афар, находящегося на западе от Мосула. Иракские войска освободили деревни Шейх Суфли, Мували, Азизия, Атшана, Шухада и Тиша, сообщало информагентство AMN. Отмечалось, что террористы сдали территории практически без боя.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)