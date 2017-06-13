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Citroen показал новый компактный кроссовер C3 Aircross
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Citroen показал новый компактный кроссовер C3 Aircross

21:46  13 Июня 2017
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Citroen показал новый компактный кроссовер C3 Aircross

Москва, 13 июня. Французская компания Citroen презентовала компактный кроссовер C3 Aircross нового поколения.

Дизайн Citroen C3 Aircross выполнен на основе концепткара C-Aircross, который был представлен на Женевском автосалоне весной текущего года. Новый кроссовер сменит в модельном ряду французской марки минивэн C3 Picasso.

Citroen показал новый компактный кроссовер C3 Aircross

C3 Aircross имеет увеличенный дорожный просвет, а также высокую посадку водителя. В оснащение входят стеклянная крыша с люком, цифровая панель приборов и сенсорный дисплей мультимедиа, возможности интеграции со смартфонами. Официальная премьера состоится осенью на автосалоне во Франкфурте.

 

#citroen #c3 aircross
Алексей Громов
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