Citroen показал новый компактный кроссовер C3 Aircross

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Москва, 13 июня. Французская компания Citroen презентовала компактный кроссовер C3 Aircross нового поколения.

Дизайн Citroen C3 Aircross выполнен на основе концепткара C-Aircross, который был представлен на Женевском автосалоне весной текущего года. Новый кроссовер сменит в модельном ряду французской марки минивэн C3 Picasso.

C3 Aircross имеет увеличенный дорожный просвет, а также высокую посадку водителя. В оснащение входят стеклянная крыша с люком, цифровая панель приборов и сенсорный дисплей мультимедиа, возможности интеграции со смартфонами. Официальная премьера состоится осенью на автосалоне во Франкфурте.