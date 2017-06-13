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Экономика
Минфин РФ сэкономил 11 млн рублей благодаря Uber и «Яндекс.Такси»
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Минфин РФ сэкономил 11 млн рублей благодаря Uber и «Яндекс.Такси»

21:55  13 Июня 2017
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Минфин РФ сэкономил 11 млн рублей благодаря Uber и «Яндекс.Такси»

Москва, 13 июня. Министерство финансов Российской Федерации сэкономило около 11 миллионов рублей после того, как сотрудники ведомства начали пользоваться приложениями Uber и «Яндекс.Такси». Об этом журналистам рассказала заместитель главы Минфина РФ Татьяна Нестеренко.

«Минфин оптимизировал расходы на обеспечение автотранспортными средствами», — цитирует ее слова «Интерфакс».

По словам Нестеренко, вышеуказанные средства пойдут на обеспечение Московского финансового форума.

Как сообщало агентство URA.RU, министерство финансов РФ отложило рассмотрение вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам.

#минфин
Алексей Громов
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