Минфин РФ сэкономил 11 млн рублей благодаря Uber и «Яндекс.Такси»
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Москва, 13 июня. Министерство финансов Российской Федерации сэкономило около 11 миллионов рублей после того, как сотрудники ведомства начали пользоваться приложениями Uber и «Яндекс.Такси». Об этом журналистам рассказала заместитель главы Минфина РФ Татьяна Нестеренко.
«Минфин оптимизировал расходы на обеспечение автотранспортными средствами», — цитирует ее слова «Интерфакс».
По словам Нестеренко, вышеуказанные средства пойдут на обеспечение Московского финансового форума.
Как сообщало агентство URA.RU, министерство финансов РФ отложило рассмотрение вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам.
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