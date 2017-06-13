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Происшествия
МВД подтвердило гибель финалистки «Битвы экстрасенсов», выпавшей из окна
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МВД подтвердило гибель финалистки «Битвы экстрасенсов», выпавшей из окна

21:46  13 Июня 2017  /обновлено: 21:47  13 Июня 2017
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МВД подтвердило гибель финалистки «Битвы экстрасенсов», выпавшей из окна

Москва, 13 июня. Столичное управление МВД подтвердило факт обнаружения трупа под окнами жилого дома на шоссе Энтузиастов в Москве. Ранее сообщалось, о гибели  участницы и финалистки шоу «Битва экстрасенсов» Илоны Новосёловой, выпавшей из окна шестого этажа по этому адресу.

В МВД не стали сообщать информации о личности погибшей, ограничившись подтверждением факта обнаружения тела.

«Могу подтвердить только факт обнаружения трупа женщины на шоссе Энтузиастов в районе дома №51, по времени — где-то в 17:15 мск. Труп с травмами, характерными при падении с высоты», — приводит слоа представителя МВД RT.

 

#москва #полиция
Антон Зарубин
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