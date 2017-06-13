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Происшествия
В США двое заключенных расстреляли охрану и совершили побег
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В США двое заключенных расстреляли охрану и совершили побег

21:35  13 Июня 2017
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В США двое заключенных расстреляли охрану и совершили побег

Москва, 13 июня. В американском штате Джорджия двое заключенных совершили побег расстреляв охрану. Об этом сообщает USA Today.

По данным издания, 43-летний Донни Рассел Роу и 24-летний Рики Дьюбоз, отбывавшие наказание в тюрьме общего режима, сбежали из перевозившего их автобуса. Перед этим они разоружили и убили охранников. По словам очевидцев, преступники угнали зеленый автомобиль Honda, на котором и скрылись с места происшествия.

В настоящее время местная полиция разыскивает преступников, а также зеленый автомобиль Honda, на котором скрылись заключенные.

#сша #побег
Алексей Громов
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