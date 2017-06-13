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Сирия, 13 июня. Проасадовские силы зачистили от террористов ИГ* район Бир Аль-Бадия к югу от древней Пальмиры. Сирийские войска потеряли 18 солдат убитыми в результате внезапного нападения ИГ на востоке провинции Хама. Курды обезвредили 50 боевиков «Ахрар аш-Шам» и ССА** к северо-западу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли 18 военнослужащих в ходе массированной атаки ИГИЛ* к востоку от города Саламия в провинции Хама; лишились танка в результате нападения ИГ к югу от Масканы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): утратило контроль над пустынным районом Бир Аль-Бадия к югу от Пальмиры; убило одного иракского солдата и ранило еще четверых в результате атаки смертника в Мосуле; утратило часть позиций на юго-восточной окраине Ракки.

Курды: отбили в ходе тяжелого противостояния с ИГИЛ населенный пункт Сихель в шести километрах к юго-западу от Ракки; обезвредили 50 боевиков «Ахрар аш-Шам» и ССА, а также ранили нескольких мирных жителей в ходе столкновений в окрестностях города Дарат Изза на северо-западе от Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»*****: утратила контроль над частью районов города Хош Аль-Давахира к северо-востоку от Дамаска.

Международная коалиция: ранила нескольких жителей Аль-Маядина на юге провинции Дейр эз-Зор в ходе очередного боевого налета.

Провинция Дамаск

В районе города Хош Аль-Давахира, расположенного в Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска, возобновились ожесточенные столкновения между боевиками исламистских формирований и бойцами проасадовских шиитских ополченческих отрядов. По информации военного источника, представленной на его странице в Twitter (@sayed_ridha), проправительственные силы установили контроль над несколькими районами Хош Аль-Давахиры, а также отбили ряд близлежащих ферм. Отмечается, что ожесточенные бои на этом направлении пока продолжаются.

Напомним, сегодня утром ополченцам-шиитам удалось занять несколько ферм и зданий в этом районе. В данной части Восточной Гуты, почти полностью оккупированной боевиками оппозиционных сил, базируются преимущественно отряды исламистской организации «Джейш Аль-Ислам».

Провинция Алеппо

Подконтрольные боевикам «Исламского государства»* источники в социальной сети Twitter сообщают о том, что отряды радикалов совершили нападение на опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Аль-Навафия к югу от города Маскана, расположенного на юго-востоке провинции Алеппо. Согласно данным источников, террористами был ликвидирован танк правительственных войск.

Как заявляет командование курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в ходе сегодняшних перестрелок на линии соприкосновения вблизи города Дарат Изза, находящегося на северо-западе от Алеппо, бойцами формирования были обезврежены 50 боевиков оппозиционных организаций «Ахрар аш-Шам» и Сирийская свободная армия (ССА), поддерживаемых турецкой стороной. Среди уничтоженных радикалов были также три высокопоставленных командира боевиков.

Новостной портал Aleppo 24, подконтрольный сирийской вооруженной оппозиции, между тем заявил о том, что в результате массированных артиллерийских обстрелов со стороны YPG и Сирийских демократических сил (SDF)****, были ранены десятки жителей города Дарат Изза.

Провинция Хомс

Подразделения ливанской организации «Хезболла» и Национальных сил обороны (NDF)****** заняли пустынный район Бир Аль-Бадия на юге от Пальмиры. Об этом на своей странице в сети Twitter (@MIG29_) сообщает журналист Yusha Yuseef. Напомним, ранее бойцам проасадовских сил удалось освободить месторождение газа Арак и одноименный поселок на востоке от древнего города.

Тем не менее значительно обострилась ситуация к северо-западу от Пальмиры, где сегодня прошли ожесточенные бои между террористами и сирийской армией. Отряды радикалов «Исламского государства» вели наступление сразу на нескольких направлениях, убив в результате десятки солдат правительственных войск. Террористическая группировка намерена вернуть контроль над нефтегазовыми полями и перерезать линии снабжения древнего города.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевые самолеты ВВС международной коалиции нанесли новую серию авиаударов по опорным пунктам террористов «Исламского государства» в городе Аль-Маядин, находящемся на юге провинции Дейр эз-Зор. Как передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в результате налета несколько мирных жителей получили ранения. О нанесенном боевикам ИГ уроне не сообщается.

Важно отметить, что под ударами коалиционной авиации регулярно гибнут гражданские лица. В результате бомбардировок ВВС США и их союзников были убиты тысячи жителей провинций Ракка, Дейр эз-Зор и иракского города Мосул.

Провинция Ракка

Отряды Демократической армии Сирии и бойцы YPG продолжают понемногу развивать преимущество в боях с террористами ИГИЛ на окраинах города Ракка. Напомним, курды действуют под руководством Соединенных Штатов в рамках широкомасштабной кампании под названием «Гнев Евфрата». В ходе последней серии атак бойцы SDF и YPG заняли еще несколько опорных пунктов боевиков на юго-востоке административного центра и в результате с тяжелыми боями вышли в границе район Баб Багдад, сообщает информационный портал Raqqa SL. Под контроль сил «Гнева Евфрата», в частности, перешел участок дороги Аль-Хассун. Сейчас ожесточенное противостояние продолжается около здания мечети Абдула Салама Аль-Аджили.

Части «Демократической армии» продолжают наступать вдоль магистрали М4 к юго-западу от столицы провинции. Согласно информации курдского источника в соцсети Twitter (@curdistani), отряды SDF захватили населенный пункт Сихель, расположенный примерно в шести километрах от южных ворот в Ракку. Напомним, курды намерены занять весь участок трассы М4 к югу от города, чтобы полностью заблокировать административный центр и лишить боевиков ИГ возможности перебрасывать в район подкрепление.

Провинция Хама

Как утверждает информагентство Al Amaq, являющееся основным новостным источником «Исламского государства», отряды боевиков провели неожиданную атаку позиций сирийских войск и их союзников вблизи населенного пункта Аль-Баргутия, расположенного к востоку от города Саламия в восточной части провинции Хама. В результате вспыхнувших столкновений радикалами были убиты по крайней мере 18 сирийских военных.

Террористы регулярно совершают нападения на подконтрольные армии САР населенные пункты в регионе, а также на блокпосты САА вдоль стратегической трассы «дорога жизни», единственной линии снабжения города Алеппо. Командование САР после переброски в регион дополнительных отрядов проправительственных сил готовится к старту широкомасштабной освободительной операции, однако начало наступления уже несколько раз откладывалось.

Ирак

Иракская армия понесла численные потери в результате атаки террориста-смертника «Исламского государства». Боевик въехал на заминированном автомобиле в здание командного пункта правительственных войск на окраине района Аль-Шафаа, расположенного в северо-западной части Мосула. В результате, по данным информагентства Iraqi Day, погиб один военнослужащий, еще четыре получили тяжелые ранения.

Напомним, в оккупации радикалов ИГ по-прежнему остаются почти 50% территорий района Аль-Шафаа и кварталы Старого города. Несмотря на это, террористы не прекращают оказывать упорное сопротивление.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)