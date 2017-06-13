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Политика
Макрон призвал ускорить начало переговоров по Brexit
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Макрон призвал ускорить начало переговоров по Brexit

21:33  13 Июня 2017
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Макрон призвал ускорить начало переговоров по Brexit

Париж, 13 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет начать переговоры по Brexit как можно скорее. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы переговоры были возглавлены Еврокомиссией.

Свое заявление Макрон сделал во время встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй в Париже.

Макрон подчеркнул, что хотел бы увидеть начало переговоров по выходу Великобритании из ЕС как можно скорее. По его мнению, они должны координироваться Еврокомиссией.

Мэй прибыла в Париж в этот вторник. Она провела рабочий ужин с Макроном, а также совместную пресс-конференцию. Кроме того, этим вечером оба лидера намерены вместе присутствовать на стадионе, где пройдет товарищеский матч между сборными Франции и Англии по футболу.

 

 

#brexit #мэй #макрон
Антон Зарубин
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