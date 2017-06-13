Турчинов потребовал отменить операцию ВСУ в Донбассе
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Киев, 13 июня. Украинская сторона должна отменить военную операцию в зоне конфликта в Донбассе. Так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.
По словам политика, Киеву необходимо перейти к новому формату «защиты».
«Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО», — подчеркнул он.
Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов потребовал задействовать ВСУ против «гибридной агрессии со стороны РФ».
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