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Политика
Россия в ООН призвала Украину прекратить политическую демагогию
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Россия в ООН призвала Украину прекратить политическую демагогию

21:20  13 Июня 2017
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Россия в ООН призвала Украину прекратить политическую демагогию

Нью-Йорк, 13 июня. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев призвал украинских дипломатов заняться расследованием недавнего подрыва конвоя ООН в Донбассе вместо того, чтобы разводить политическую демагогию.

Данное заявление он сделал после выступления своего украинского коллеги Владимира Ельченко, в котором тот назвал  «агрессию иностранного государства» главной причиной минирования Донбасса. Взяв ответное слово, Ильичев обратил внимание ООН на попытки Украины бездоказательно назначить ответственных в связи с трагическим инцидентом.

«Если кто-то располагает какими-либо сведениями, а тем более доказательствами, то их следует передать специально созданной следственной группе, а не заниматься политической демагогией», — отметил он.

#ильичев
Геннадий Плющев
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