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Происшествия
Бытовой газ взорвался в жилом доме в Тамбовской области
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Бытовой газ взорвался в жилом доме в Тамбовской области

21:19  13 Июня 2017
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Бытовой газ взорвался в жилом доме в Тамбовской области

Тамбов, 13 июня. В жилом доме, расположенном в населенном пункте Моршанск Тамбовской области, произошел взрыв газа. Как сообщает региональное управление МЧС, взрыв привел к сильному возгоранию.

По предварительным данным, никто в результате инцидента не пострадал. 30 человек были эвакуированы.  

Взрыв произошел в квартире, расположенной на последнем этаже девятиэтажного дома. Взрыв не повредил несущие конструкции дома, однако выбил стекла в нескольких квартирах. В квартире, где произошел взрыв, обрушилась потолочная плита.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты и бригады спасателей. Причины произошедшего устанавливаются.

 

#взрыв #мчс
Антон Зарубин
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