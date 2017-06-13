Бытовой газ взорвался в жилом доме в Тамбовской области

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Тамбов, 13 июня. В жилом доме, расположенном в населенном пункте Моршанск Тамбовской области, произошел взрыв газа. Как сообщает региональное управление МЧС, взрыв привел к сильному возгоранию.

По предварительным данным, никто в результате инцидента не пострадал. 30 человек были эвакуированы.

Взрыв произошел в квартире, расположенной на последнем этаже девятиэтажного дома. Взрыв не повредил несущие конструкции дома, однако выбил стекла в нескольких квартирах. В квартире, где произошел взрыв, обрушилась потолочная плита.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты и бригады спасателей. Причины произошедшего устанавливаются.