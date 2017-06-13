Стало известно, когда «Зенит» попрощается с Данни

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Санкт-Петербург. 13 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит» планирует организовать церемонию прощания с полузащитником Мигелем Данни 15 июня. Об этом журналистам рассказал президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.

Как передает корреспондент ФАН, попрощаться с Данни на футбольном поле не получается из-за перерыва в чемпионате России. Поэтому «Зенит» хочет провести специальное мероприятие.

Напомним, ранее стало известно о том, что португальский полузащитник Мигел Данни официально объявил о своем уходе из петербургского «Зенита».