Новый хэтчбек BMW 6-Series GT показали до официальной премьеры
Москва, 13 июня. В Сети появились фотографии хэтчбека BMW 6-Series Gran Turismo, презентация которой должна состояться только в сентябре, на автосалоне во Франкфурте. Снимки новой модели BMW GT были опубликованы изданием Motorionline.
Ожидается, что новый BMW 6-Series Gran Turismo заменит в модельном ряду аналогичную модель 5-Series GT и 6-Series Gran Coupe.
Nuova #BMW #Serie6GT: svelate forme e look [FOTO LEAKED] https://t.co/ywnEm2k86v #BMW6SeriesGT #BMWSerie6GT #Serie6 pic.twitter.com/xWFXoZCheC— Motorionline.com (@motorionline) June 13, 2017
Новый хэтчбек будет доступен с тремя двигателями на выбор, среди которых двухлитровый бензиновый двигатель мощностью в 250 лошадиных сил, трехлитровый мощностью в 340 сил, а также гибридная силовая установка на базе двухлитрового бензинового мотора.