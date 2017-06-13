Новый хэтчбек BMW 6-Series GT показали до официальной премьеры

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Москва, 13 июня. В Сети появились фотографии хэтчбека BMW 6-Series Gran Turismo, презентация которой должна состояться только в сентябре, на автосалоне во Франкфурте. Снимки новой модели BMW GT были опубликованы изданием Motorionline.

Ожидается, что новый BMW 6-Series Gran Turismo заменит в модельном ряду аналогичную модель 5-Series GT и 6-Series Gran Coupe.

Новый хэтчбек будет доступен с тремя двигателями на выбор, среди которых двухлитровый бензиновый двигатель мощностью в 250 лошадиных сил, трехлитровый мощностью в 340 сил, а также гибридная силовая установка на базе двухлитрового бензинового мотора.